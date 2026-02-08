Ομάδες

Αταμάν: «Όταν αρχίσαμε να σκοράρουμε κερδίσαμε εύκολα»
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:40
BASKET LEAGUE

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι το "κλειδί" της νίκης της ομάδας του ήταν το εύκολο σκοράρισμα των παικτών του. 

Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την νίκη της ομάδας του επί της Καρδίτσας, στάθηκε στη στιγμή που οι παίκτες του.. . συνδέθηκαν με το καλάθι της Καρδίτσας. 

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου: 

«Σε όλο το ματς η άμυνά μας ήταν πολύ καλή. Σταματήσαμε όλες τις επιλογές της Καρδίτσας. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη στην επίθεση, χάσαμε εύκολα σουτ, κάτω από την ρακέτα. Έτσι, δεν είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα και όταν αρχίσαμε να σκοράρουμε με όλους τους παίκτες, όταν βρήκαν ρυθμό, κερδίσαμε εύκολα το ματς».



