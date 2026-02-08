Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στις Σέρρες
INTIME NEWS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Φεβρουαρίου 2026, 16:26
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στις Σέρρες

Δυναμική, όπως αναμενόταν, είναι η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στις Σέρρες, για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες σε μια αναμέτρηση που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα της.

Η «Ένωση» θέλει πάση θυσία τη νίκη, για να εκμεταλλευτεί τυχόν ευνοϊκά αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής (Άρης – ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός), που ακολουθούν μέσα στην ημέρα.

Σε αυτή τους την προσπάθεια οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν στο πλευρό τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος δίνει δυναμικό «παρών».

Στο γήπεδο των «λιονταριών» βρίσκονται τουλάχιστον 5.000 φίλοι της «Ένωσης», οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κι από την Αθήνα.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό
10 λεπτά πριν Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό
NBA
NBA: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άντονι Ντέιβις
14 λεπτά πριν NBA: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άντονι Ντέιβις
SUPER LEAGUE
Βόλος: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο από την ομάδα της Μαγνησίας
49 λεπτά πριν Βόλος: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο από την ομάδα της Μαγνησίας
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σαμοντούροφ
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σαμοντούροφ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved