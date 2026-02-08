NBA: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άντονι Ντέιβις

Onsports Team

Ουίζαρντς και Άντονι Ντέιβις έλαβαν κοινή απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής με τους Ντάλας Μάβερικς, να μην πιεστεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο 10 φορές All-Star φόργουορντ.

Ο AD είχε τραυματιστεί στον αγώνα των Μάβερικς με τη Γιούτα στις 8 Ιανουαρίου. Ο 32χρονος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι αμυνόμενος σε λέι απ του Λάουρι Μάρκανεν. Ο Ντέιβις φάνηκε να πονά πολύ, αποχώρησε 2:08 πριν το τέλος της αναμέτρησης και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Κι ενώ φαινόταν πως θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση συνδέσμων στο χέρι του, το ιατρικό τιμ που τον παρακολουθούσε του συνέστησε ν' ακολουθήσει αποκατάσταση άνευ χειρουργείου.

Ο Ντέιβις, ο οποίος έχει τραυματιστεί και στους προσαγωγούς, θ' ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για το υπόλοιπο της σεζόν με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της ομάδας της Ουάσιγκτον.