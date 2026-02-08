Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό

Αλλάζοντας πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός "καθάρισε" την Καρδίτσα με τον Ρισόν Χολμς να είναι πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Μετά από ένα νωθρό και προβληματικό πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άλλαξε παντελώς πρόσωπο στη συνέχεια και "καθάρισε" την υπόθεση νίκη κόντρα στην Καρδίτσα.

Οι "πράσινοι" επικράτησαν 78-53 με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τους Χουάντσο και Καλαϊτζάκη να είναι πάρα πολύ καλοί και να βάζουν το.. λιθαράκι τους για την νίκη του Παναθηναϊκού.

Κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να μη μπορούν να βρουν ρυθμό και να χάνουν πολλά εύκολα καλάθια, κυρίως με τον Ρισόν Χολμς. Ο Εστράδα στον πρώτου αγώνα με την Καρδίτσα έδινε ρυθμό στην ομάδα του και με δικό του τρίποντο οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με 5-2 στο πρώτο τετράλεπτο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμούς και πέρασε μπροστά με κάρφωμα του Χολμς, με τους διαιτητές Τσαρούχα, Μαρινάκη και Αγγελή να είναι σε… άλλο γήπεδο και να δημιουργούν προβλήματα από νωρίς.

Ο Εστράδα οδηγούσε την Καρδίτσα

Ο Αμερικανός με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και έκανε το 5-8, με τον Τζέριαν Γκραντ να χάνει την ευκαιρία να κάνει το 5-10 και την Καρδίτσα να μειώνει άμεσα και πάλι στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, ο Εστράδα βρήκε ένα ακόμα καλάθι στον αιφνιδιασμό, η Καρδίτσα πήρε το προβάδισμα και ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ, 3:45 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

Κάκιστο μπάσκετ για από τους δύο

Η Τσαρούχα συνέχισε να προκαλεί, ως είθιστε, με τις αποφάσεις της και να χρεώνει άνευ λόγου και αιτίας τον Τζέριαν Γκραντ με τεχνική ποινή και την Καρδίτσα να παίρνει προβάδισμα δύο πόντων στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έδωσε λύση έξω από το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, με τον Σορτς αν και άστοχος από τη γραμμή των βολών να κάνει τη διαφορά στο τέλος και ο Παναθηναϊκός να είναι μπροστά με 12-16.

Ο Σορτς προσπαθούσε, η Τσαρούχα το ίδιο

Ο Σορτς ήταν ο μόνος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έπαιζε σε υψηλό επίπεδο και ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του. Οι “πράσινοι” έκαναν κάκιστο επιθετικό παιχνίδι, με την Καρδίτσα να μην πηγαίνει πίσω (οι γηπεδούχοι είχαν 1/14 τρίποντα και ο Παναθηναϊκός 6/24 δίποντα. Μάλιστα σε μία και μόνο φάση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει 7 σουτ μέσα από τη ρακέτα με το σκορ στο 15’ να είναι 17-23. Ο Καλαϊτζάκης κατάφερε με τρίποντο (2/8) για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 19-26, με τους “πράσινους” να ξεφεύγουν με 11 πόντους, 19-30 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στη συνέχεια η Τσαρούχα χρέωσε με αντιαθλητικό φάουλ τον Χολμς, πάνω στον Άπσον, εμώ τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με διαφορά 10 πόντων, 22-32.

Άλλαξε πρόσωπο και τελείωσε το ματς

Εξαιρετικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν μέσα σε τέσσερα λεπτά να τελειώνουν το ματς. Οι “πράσινοι” έπαιξαν άμυνα, “καθάρισαν” τα ριμπάουντ και φτιάχνοντας τα ποσοστά τους, αλλά και τρέχοντας στο ανοικτό γήπεδο κατάφεραν στο 25’ το σκορ να είναι στο 27-51 με πολύ δύσκολη προσωπική ενέργεια του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Μάλιστα, το επιμέρους του Παναθηναϊκού ανέβηκε ακόμα περισσότερο, 27-54 με τρίποντο του Χουάντσο και έγινε 5-22. Όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός άνοιγε τη διαφορά, ο Φαρίντ έκοβε ότι πήγαινε προς τη μπασκέτα της ομάδας του (4 μπλοκ στο τέλος της περιόδου), ενώ ο Καλαϊτζάκης με τον 8ο πόντο του και ένα ακόμα τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 28 πόντους, 35-63, με το τέλος της τρίτης περιόδου.

Το +30 δεν άργησε να έρθει, με τους Τολιόπουλο και Φαρίντ στο 32' να διαμορφώνουν το 39-70, με τα πάντα φυσικά να έχουν κριθεί και τον Αταμάν να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες κι ανάσες στους βασικούς του. Οι άμυνες είχαν χαλαρώσει εντελώς, ειδικά αυτή του Παναθηναϊκού, που στην τρίτη περίοδο ήταν τρομερή, με την Καρδίτσα με τον Ουάσινγκτον στο 35' να μειώνει σε 45-70, αλλά τον Χολμς (20π.) να απαντά για το 45-72 στο 36'. Η ομάδα είχε στρέψει ήδη το βλέμμα της στον «τελικό» με τη Φενέρμπαχτσε, με την Καρδίτσα να βάζει στο παρκέ κι αυτή τους νεαρούς της παίκτες και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 78-53.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης