Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Τα γκολ και τα highlights από τον αγώνα των Σερρών
Οnsports Τeam 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:29
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Τα γκολ και τα highlights από τον αγώνα των Σερρών

Δείτε τα γκολ και τα highlights του Πανσερραϊκός – ΑΕΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να περάσει εύκολα από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.

Η «Ένωση» είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο τον αγώνα, αλλά «πέταξε» το πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, όμως, βρήκε τον τρόπο, μέσα από τα στημένα, να «ξεκλειδώσει» την άμυνα του Πανσερραϊκού κι εν τέλει να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ | Το 0-1 με τον Βάργκα και με έλεγχο ημιαυτόματου οφσάιντ!

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ | Το πέναλτι για την ΑΕΚ με VAR, η αποβολή του Βάλνει Φέλτες και το 0-2 με τον Μαρίν!

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ | Το 0-3 με τον Γκρούγιτς!

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ | Το 0-4 με τον Βάργκα!

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4 | HL



