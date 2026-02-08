Ομάδες

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σαμοντούροφ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 08 Φεβρουαρίου 2026, 16:53
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σαμοντούροφ

Νέο πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος είδε τον Έλληνα παίκτη να τραυματίζεται σε ανύποτπτη φάση και να αποχωρεί κουτσαίνοντας. 

Νέο πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν και τον Παναθηναϊκό με τον Τούρκο τεχνικό να βλέπει τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να τραυματίζεται λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρος στην Καρδίτσα. 

Ο παίκτης του "τριφυλλιού" στην προσπάθειά του να καρφώσει, στραβοπάτησε, με αποτέλεσμα να γυρίσει το πόδι του και να πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας κουταίνοντας. 

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας ξεκίνησε άμεσα να τον εξετάζει και αναμένεται άμεσα μια πρώτη εικόνα για την κατάστασή του. 



