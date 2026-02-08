Ομάδες

Αταμάν: «Περιμένουμε τον Ναν και Σλούκα»
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:00
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Περιμένουμε τον Ναν και Σλούκα»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την νίκη της ομάδας του στην Καρδίτσα και τόνισε ότι οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση στο ματς της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε. 

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, κυρίσως στο δεύτερο μέρος, ήταν ο Εργκίν Αταμάν κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του όπου και προανείγγειλε την επιστροφή του Κέντρικ Ναν. 

Αρχικά ανέφερε για το παιχνίδι και πως κρίθηκε αυτό: «Όταν βάζεις τα σουτ κερδίζεις. Παίξαμε καλή άμυνα, όπως ο Καλαϊτζάκης. Ο Όσμαν και ο Χουάντσο έβαλαν τα σουτ τους και ο Χολμς βρήκε τον ρόλο του σήμερα»

Όσον αφορά το πότε θα επιστρέψουν οι Ναν και Σλούκας είπε: «Περιμένουμε τον Ναν να μπει στις προπονήσεις στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι δεν θα έχει θέμα και θα μπει. Ο Σλούκας είχε έναν μικροτραυματισμό (σ.σ. αγκώνας) και ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος και αυτός για την Παρασκευή (σ.σ. κόντρα στη Φενέρμπαχτσε)».



