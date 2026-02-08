Ομάδες

Stoiximan GBL: Εύκολες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 17:57
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Με εύκολες νίκες των "αιωνίνω" συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ολοκλήρωσαν τη δεύτερη... δόση της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί εύκολα του Προμηθέα στο ΣΕΦ και να συνεχίζει να είναι αήττητη, ενώ το ίδιο έκανε και ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας ματς στην Καρδίτσα. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής: 

Σάββατο 7/2
Κολοσσός - ΠΑΟΚ 78-90
Πανιώνιος - Μύκονος 87-76
ΑΕΚ - Μαρούσι 83-74
Περιστέρι - Ηρακλής 92-74

Κυριακή 8/2
Ολυμπιακός - Προμηθέας 102-87
Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 53-78

Η βαθμολογία (Ν-Η)

  1. Ολυμπιακός 34 (17-0)
  2. Παναθηναϊκός 32 (15-2)
  3. ΑΕΚ 28 (12-4)
  4. ΠΑΟΚ 26 (11-4)
  5. Άρης 23 (8-7)
  6. Ηρακλής 23 (7-9)
  7. Περιστέρι 23 (7-9)
  8. Μύκονος 23 (7-9)
  9. Προμηθέας 22 (6-10)
  10. Πανιώνιος 22 (5-12)
  11. Κολοσσός 21 (4-13)
  12. Καρδίτσα 21 (4-13)
  13. Μαρούσι 20 (3-14)

Η επόμενη (19η) αγωνιστική

Σάββατο 14/2
Προμηθέας - Περιστέρι (16:00)
Μύκονος - Άρης (16:00)
Ηρακλής - Ολυμπιακός (16:00)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15)
Μαρούσι - Καρδίτσα (18:15)

Κυριακή 15/2
Παναθηναϊκός - Κολοσσός (16:00)



