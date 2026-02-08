Βόλος: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο από την ομάδα της Μαγνησίας

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός αποχωρεί από την ομάδα του Βόλου, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, τονίζοντας πως είναι «κοινή συναινέσει» η απόφαση.

Τέλος από τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Μαγνησίας, όπως ανακοινώθηκε. Μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα έρχεται αυτή η εξέλιξη, με την ανακοίνωση να τονίζει πως πρόκειται για απόφαση «κοινή συναινέσει».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».