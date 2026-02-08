Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βόλος: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο από την ομάδα της Μαγνησίας
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 17:07
SUPER LEAGUE

Βόλος: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο από την ομάδα της Μαγνησίας

Ο Ισπανός τεχνικός αποχωρεί από την ομάδα του Βόλου, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, τονίζοντας πως είναι «κοινή συναινέσει» η απόφαση.

Τέλος από τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Μαγνησίας, όπως ανακοινώθηκε. Μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα έρχεται αυτή η εξέλιξη, με την ανακοίνωση να τονίζει πως πρόκειται για απόφαση «κοινή συναινέσει».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Έκανα αλλαγή Πενράις και Πινέδα γιατί φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς
9 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Έκανα αλλαγή Πενράις και Πινέδα γιατί φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Ματσάρα στο Παγκρήτιο και χαμόγελα για τους Ηρακλειώτες
37 λεπτά πριν ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Ματσάρα στο Παγκρήτιο και χαμόγελα για τους Ηρακλειώτες
SUPER LEAGUE
LIVE Άρης – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
46 λεπτά πριν LIVE Άρης – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved