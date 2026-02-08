Ομάδες

Άρης - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης - Απρόοπτο με Μεϊτέ
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:17
SUPER LEAGUE / Άρης / ΠΑΟΚ

Άρης - ΠΑΟΚ: Δείτε τις επιλογές των Μανόλο Χιμένεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου. 

Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε (8/2, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να διαχειριστεί thn απουσία του Μόντσου, τη θέση του οποίου στην ενδεκάδα παίρνει ο Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος θα έχει παρτενέρ του στη μεσαία γραμμή τον Ράτσιτς και μπροστά τους θα παίξει ο Γένσεν.

Στην άμυνα ο Ισπανός τεχνικός δεν αλλάζει το παραμικρό, αφού διατηρεί τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ στα στόπερ και τους Τεχέρο-Φαντιγκά στα δυο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

Στην επίθεση τέλος, ο Μορόν θα αγωνιστεί στην κορυφή, με τον Κάρλες Πέρεθ δεξιά και τον Ντουντού Ροντρίγκες τελικά στα αριστερά.

Με αρκετές αλλαγές οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επέλεξε τον Γίρι Παβλένκα ως βασικό τερματοφύλακα, ενώ στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα βρεθούν οι Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν και Κένι.

Στα χαφ, ο Μεϊτέ βρίσκεται εκτός αποστολής γιατί είχε κάποιες μικροενοχλήσεις στο ισχίο και προφανώς κρίθηκε προτιμότερο να προστατευθεί, με τον Χρήστο Ζαφείρη να βρίσκεται στο «πλευρό» του Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ ο Πέλκας παραμένει στο «δέκα».

Βασικός φορ θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης των εννέα τερμάτων στα δέκα τελευταία ματς, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, με τον Τάισον να παίρνει «ανάσες».

Ταυτόχρονα, εν τη απουσία του Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος βρέθηκε στα «πιτς» μετά το χτύπημα που δέχθηκε μεσοβδόμαδα από τον Κυριακόπουλο, στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Μαχαμαντού Μπάλντε.



