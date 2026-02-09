Ομάδες

Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τσέριν και Τουμπά
INTIME SPORTS
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 14:13
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μειώνονται τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς οι Άνταμ Τσέριν και Αχμέντ Τουμπά ακολούθησαν κανονικά το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο Κορωπί μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον αγώνα ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τις επιλογές του να αυξάνονται, αφού οι δύο ποδοσφαιριστές έβγαλαν ολόκληρη την προπόνηση και τέθηκαν στη διάθεσή του ενόψει των επόμενων αγώνων.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Τζούρισιτς, ενώ οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό έκαναν θεραπεία. Παράλληλα, όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί στο Φάληρο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την επομένη του τελευταίου αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» χωρισμένοι σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Σε φουλ ρυθμό προπονήσεων επέστρεψαν οι Τσέριν και Τουμπά.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν ο Πελίστρι – Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό».

 

