Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τσέριν και Τουμπά

INTIME SPORTS

Onsports Team

Μειώνονται τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς οι Άνταμ Τσέριν και Αχμέντ Τουμπά ακολούθησαν κανονικά το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο Κορωπί μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον αγώνα ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τις επιλογές του να αυξάνονται, αφού οι δύο ποδοσφαιριστές έβγαλαν ολόκληρη την προπόνηση και τέθηκαν στη διάθεσή του ενόψει των επόμενων αγώνων.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Τζούρισιτς, ενώ οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό έκαναν θεραπεία. Παράλληλα, όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί στο Φάληρο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.