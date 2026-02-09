Ομάδες

«Στα 6 εκατομμύρια δολάρια η Χάποελ για Χέιζ»
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:08
EUROLEAGUE

«Στα 6 εκατομμύρια δολάρια η Χάποελ για Χέιζ»

Νέο τουρκικό δημοσίευμα κάνει λόγο για νέα πρόταση της Χάποελ προς τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τη Φενέρμπαχτσε να παραμένει σταθερή στην αρχική της πρόταση.

Όσο περνάει η ώρα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στο τέλος του σίριαλ «Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις». Και όπως είναι φυσιολογικό οι φήμες φουντώνουν όλο και περισσότερο.

Μάλιστα, τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει πως η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβασε την προσφορά της στα 6 εκατ. δολάρια ετησίως στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τη Φενέρμπαχτσε να μην είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει στον πλειστηριασμό.

Ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου αναφέρει πως η ισραηλινή ομάδα είναι αποφασισμένη να κάνει all in για την απόκτηση του Χέιζ, ανεβάζοντας την προσφορά της ακόμα περισσότερο.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, η Φενέρμπαχτσε δεν είναι διατεθειμένη να χαλάσει τις ισορροπίες στην ομάδα και δεν θα ακολουθήσει στον πλειστηριασμό, μένοντας στην αρχική πρότασή της.



