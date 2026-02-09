Ομάδες

Μεταγραφές, Ίντερ: Εξετάζει σοβαρά Κουλιεράκη για το κέντρο της άμυνας
EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF, ΑΜΠΕ
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ίντερ

Μεταγραφές, Ίντερ: Εξετάζει σοβαρά Κουλιεράκη για το κέντρο της άμυνας

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Ίντερ εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Βόλφσμπουργκ, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες σταθερές σε μία ομάδα που δυσκολεύεται στη φετινή Bundesliga.

Οι εξαιρετικές του παρουσίες δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από την ιταλική αγορά, με τη Serie A να στρέφει το βλέμμα της στον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, οι «νερατζούρι» εμφανίζονται ιδιαίτερα ζεστοί για την απόκτησή του και τον έχουν ψηλά στη λίστα τους.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για ενδιαφέρον από τη Γιουβέντους και τη Μίλαν, ωστόσο η Ίντερ φέρεται να έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στη σχετική κούρσα.



