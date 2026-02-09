Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral

Οnsports Τeam

Viral στα social media έγινε η αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην εμφάνιση του Ίλια Μαλίνιν, κατά τη διάρκεια αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ στο Μιλάνο, όπου ο 19χρονος Αμερικανός παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα της φετινής σεζόν.

Ο Σέρβος τενίστας βρισκόταν στις εξέδρες και παρακολουθούσε την προσπάθεια του Μαλίνιν, με την κάμερα να καταγράφει τις αντιδράσεις του τη στιγμή που ο νεαρός πατινέρ εκτελούσε άλματα υψηλής δυσκολίας με απόλυτη ακρίβεια.

Greatness recognising greatness ?



Novak Djokovic couldn’t believe what he was watching from Ilia Malinin ? pic.twitter.com/CFnpa9eKMi — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

Ο Ίλια Μαλίνιν έχει ήδη ξεχωρίσει στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό πατινάζ, καθώς είναι ο πρώτος αθλητής που έχει εκτελέσει επιτυχημένα το τετραπλό άξελ σε επίσημο αγώνα, επίτευγμα που τον έχει φέρει στο επίκεντρο του αθλήματος.

??A legendary reaction for a legendary performance



?⛸️#IliaMalinin on #NovakDjokovic? watching his skate:

"It was so unreal. I heard that after I landed my backflip, he stood there, hands on his head.

That's a once-in-a-lifetime moment."?#Figureskating #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/RgEVpyfGun — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) February 9, 2026

Το στιγμιότυπο με τον Τζόκοβιτς να παρακολουθεί την εμφάνιση του Μαλίνιν συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με χρήστες να κάνουν λόγο για αναγνώριση ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές διαφορετικών αθλημάτων.