Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral
Ο κορυφαίος τενίστας αναγνώρισε το ταλέντο του νεαρού πατινέρ, τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές
Viral στα social media έγινε η αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην εμφάνιση του Ίλια Μαλίνιν, κατά τη διάρκεια αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ στο Μιλάνο, όπου ο 19χρονος Αμερικανός παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα της φετινής σεζόν.
Ο Σέρβος τενίστας βρισκόταν στις εξέδρες και παρακολουθούσε την προσπάθεια του Μαλίνιν, με την κάμερα να καταγράφει τις αντιδράσεις του τη στιγμή που ο νεαρός πατινέρ εκτελούσε άλματα υψηλής δυσκολίας με απόλυτη ακρίβεια.
Ο Ίλια Μαλίνιν έχει ήδη ξεχωρίσει στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό πατινάζ, καθώς είναι ο πρώτος αθλητής που έχει εκτελέσει επιτυχημένα το τετραπλό άξελ σε επίσημο αγώνα, επίτευγμα που τον έχει φέρει στο επίκεντρο του αθλήματος.
??A legendary reaction for a legendary performance— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) February 9, 2026
?⛸️#IliaMalinin on #NovakDjokovic? watching his skate:
"It was so unreal. I heard that after I landed my backflip, he stood there, hands on his head.
That's a once-in-a-lifetime moment."?#Figureskating #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/RgEVpyfGun