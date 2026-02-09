Ομάδες

Χατζόπουλος: «Έχουμε όλα τα χαρτιά για το cube, θα απαντήσω με εξώδικο»
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:40
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Χατζόπουλος: «Έχουμε όλα τα χαρτιά για το cube, θα απαντήσω με εξώδικο»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έδωσε την δική του απάντηση στην πλευρά Μυστακίδη για όλα όσα έχουν προκύψει την τελευταία περίοδο στον ΠΑΟΚ.

Ο Θανάσης Χατζόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μίλησε για το θέμα του cube που προέκυψε στο Παλατάκι, τονίζοντας πως είναι ασφαλές και θα προχωρήσει σε εξώδικο για συκοφαντική δυσφήμηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «INPAOK»:

«Εγώ θα στείλω πίσω εξώδικη απάντηση, όπως μου έστειλαν, με την άδεια που υπάρχει και την έκθεση στατικής επάρκειας. Τα πάντα είχαμε βγάλει.

Τα μοτέρ είναι πιστοποιημένα για συναθροίσεις. Έχω τη στατική μελέτη και θα την παραλάβουν με εξώδικο. Τα χαρτιά τα έχει ο δικηγόρος μου και του έχω δώσει εντολή να προχωρήσει.

Είναι δυνατόν να βάλεις cube και να μην πάρεις μηχανικό και να μην πάρεις τα μέτρα σου; Οι συναυλίες πώς γίνονται; Για κάθε συναυλία γίνεται και σχετική μελέτη. Υπάρχουν τα στοιχεία για κάθε συναυλία», δήλωσε, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφαλείας στο Παλατάκι.

Εγώ πιστεύω ότι είναι μοχλός πίεσης στον Ερασιτέχνη για να πάρουν το γήπεδο με 3 και 60. Απλώς παίρνει κι εμένα η μπάλα».

 


