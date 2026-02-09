Παναθηναϊκός: Ισπανική αποθέωση για τον Ράφα Μπενίτεθ – Όσα αναφέρει η «AS»

Onsports Team

Η ισπανική εφημερίδα «AS» αποθέωσε τον Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων», κάνοντας παράλληλα αναφορά στον ρόλο που διαδραματίζει στην ομάδα ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Το γνωστό Μέσο της Ισπανίας «έπλεξε το εγκώμιο» του Ισπανού τεχνικού για τη δουλειά που πραγματοποιεί στο «τριφύλλι», επισημαίνοντας ότι έχει αναζωπυρώσει τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, ενώ χαρακτήρισε το χθεσινό αποτέλεσμα ως μήνυμα… επιστροφής.

Αναλυτικά το σχετικό δημοσίευμα της «AS»:

«Ο Μπενίτεθ κάνει ένα θαύμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε έναν Παναθηναϊκό σε βαθιά κρίση, στη 9η θέση της ελληνικής Super League και σχεδόν αποκλεισμένο από την Ευρώπη, όμως η εικόνα της ομάδας είναι εντελώς διαφορετική μόλις λίγους μήνες αργότερα. Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Αθήνας, το «τριφύλλι» ξαναβρίσκει την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική του, δείχνοντας ξανά ισχυρό και ανταγωνιστικό. Πλέον βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας και απέχει τέσσερις βαθμούς από τα playoffs για τον τίτλο.

Παράλληλα, διατηρεί θετική πορεία τόσο στο Europa League όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου έχει ήδη φτάσει στα ημιτελικά. Όλα αυτά έχουν αναζωπυρώσει τον ενθουσιασμό στο «πράσινο» κομμάτι της ελληνικής πρωτεύουσας, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν απογοητευμένο λόγω του κακού ξεκινήματος της σεζόν.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή έχει παίξει και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή μετά την αποχώρησή του από τη Βαλένθια. Αν και το πλάνο του είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο παρά άμεσο, προχώρησε στην απόκτηση τριών νεαρών ποδοσφαιριστών (Άντινο από τη Γοδόι Κρους, Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπελούπο και Τετέι από την Κηφισιά), με το βλέμμα στις επόμενες σεζόν, αλλά και σε πιο έμπειρες λύσεις, όπως οι Μούσα Σισοκό (Γουότφορντ) και Χάβι Ερνάντες (Λεγκανές).

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι το φαινόμενο Μπενίτεθ είχε άμεσο αντίκτυπο. Η πρόθεση του Παναθηναϊκού να αναπτυχθεί ξανά και να πλησιάσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αρχίζει να γίνεται πράξη. Η νίκη στο ντέρμπι απέναντι στον Μεντιλίμπαρ το αποδεικνύει. Ο ΠΑΟ είναι ξανά εδώ. Ο Ράφα είναι εδώ».