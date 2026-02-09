Κύπελλο Ελλάδας: Ο Φωτιάς στην Τούμπα, με τον Βεργέτη στο VAR

Οnsports Τeam

Όπως ήταν αναμενόμενοι η ΚΕΔ όρισε Έλληνες διαιτητές και στους επαναληπτικούς του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έλληνες θα είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν και τους επαναληπτικούς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς, με βοηθούς τους Μεϊντάνα, Παπαδάκη, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τον γνώριμο Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι με τον συμπατριώτη του Γέροεν Μάνσοτ.

Στο ματς που προηγείται ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ ορίστηκε ο Παπαπέτρου, με τους Πετρόπουλο, Δημητριάδη, 4ο τον Πολυχρόνη και στο VAR τους Παπαδόπουλο, Κουμπαράκη.