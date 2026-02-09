Η τετράδα στο χέρι του Παναθηναϊκού

Οnsports Τeam

Το διπλό του «τριφυλλιού» στον Πειραιά, σε συνδυασμό με την νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού στην Κρήτη, άλλαξε τα δεδομένα και φέρνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο κοντά στην είσοδο της τετράδας των playoffs.

Η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο δεν ήταν τεράστια μόνο από άποψη πρεστίζ. Η ψυχολογίας. Ήταν τεραστία και για βαθμολογικούς λόγους, μιας και έτσι όπως κύλησαν τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστική της Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι κάτι περισσότερο από… ζωντανός στο κυνήγι της κατάκτησης της 4ης θέσης της βαθμολογίας.

Ο Λεβαδειακός μπορεί να είναι ακόμα πάνω από τον Παναθηναϊκό και να έχει 6 βαθμούς διαφορά (38 η ομάδα της Λειβαδιάς και 32 η ομάδα του «τριφυλλιού»), αλλά οι «πράσινοι» έχουν ένα αγώνα λιγότερο, ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στα 6 εναπομείναντα παιχνίδια για το τέλος της regular season η ομάδα της Λειβαδιάς έχει να δώσει 4 με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Με όλες τις ομάδες δηλαδή που βρίσκονται στην πεντάδα.

Με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα σαφώς πιο βατό (στα χαρτιά) πρόγραμμα για τη συνέχεια και τους «πράσινους» να έχουν πλέον την ψυχολογία με το μέρους τους.

Με αυτά τα δεδομένα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη για την τετράδα με τον αγώνα της 8ης Μαρτίου για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος να μοιάζει «τελικός» για τις δύο ομάδες, καθώς τότε ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδό του.

Ο Λεβαδειακός στα 6 εναπομείναντα παιχνίδια έχει να δώσει 3 ματς στην έδρα του και 3 εκτός, ενώ και ο Παναθηναϊκός έχει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, εντός-εκτός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού

21η αγωνιστική

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ

22η αγωνιστική

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

ΑΕΚ-Λεβαδειακός

23η αγωνιστική

Κηφισιά-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Άρης

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

26η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

*Το εξ’ αναβολής Παναθηναϊκός-ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου.