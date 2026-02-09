Καλάμπρια: «Καθαρή» η μαγνητική του Ιταλού

Οnsports Τeam

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια ήταν καθησυχαστικές για την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιμένει να δει πως θα κυλήσει η σημερινή ημέρα για να ξέρει αν θα τον έχει στον επαναληπτικό της Τούμπας, την Τετάρτη το βράδυ.

Με κολάρο στο λαιμό αποχώρησε από το Γ. Καραϊσκάκης» και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού με τη συμπλήρωση 90 λεπτών τραυματίστηκε μετά από αγκωνιά του Ντάνιελ Ποντένσε και αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Κώτσιρα.

Ο Καλάμπρια χτύπησε στον αυχένα, αποχώρησε με φορείο και μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά για τον ίδιο τον παίκτη αλλά και τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ όμως να μην είναι ακόμα σε θέση να γνωρίζει αν θα τον έχει στη διάθεσή του για τον μεγάλο αγώνα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η συμμετοχή του Ιταλού μπακ θα κριθεί από την εικόνα του στις προπονήσεις και από το πώς θα αντιδράσει το πόδι του στις επόμενες επιβαρύνσεις, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται την τελευταία στιγμή.