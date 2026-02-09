Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το «Γ. Καραϊσκάκης» δεύτερο σπίτι του (vid)

Οnsports Τeam

Την τελευταία πενταετία η ομάδα του «τριφυλλιού» έχει το πάνω χέρι και τον απόλυτο έλεγχο στα παιχνίδια κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν κάθε χρόνο περνάει από τον Πειραιά.

Ο μεγάλος νικητής του χθεσινού ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ.Καραϊσκάκης» δεν ήταν άλλος από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πήγε στον Πειραιά, είδε… νίκησε. Με τον Ισπανό τεχνικό να έχει προετοιμάσει με εξαιρετικό τρόπο την ομάδα του και να εκπλήσσει για μία ακόμα φορά με τις επιλογές του (οι οποίες του βγήκαν όλες) κατάφερε να «εγκλωβίσει» τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να φύγει και πάλι με την νίκη από το γήπεδο του Φαλήρου.

Ένα γήπεδο όπου την τελευταία πενταετία οι «πράσινοι» το νιώθουν πιο… οικείο από ποτέ.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός την τελευταία πενταετία έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (εντός και εκτός έδρας) συνολικά 22 φορές. Τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Κύπελλο. Η ομάδα του «τριφυλλιού» έχει τον απόλυτο έλεγχο στις «αιώνιες» αναμετρήσεις αφού από τα 22 ματς μετρά 8 νίκες, 10 ματς έχουν έρθει ισόπαλα και ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να επικρατήσει μόλις 4 φορές.

Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει πολύ πιο αποτελεσματικός στον Πειραιά παρά στα… βόρεια. Οι «πράσινοι» στην έδρα τους, την τελευταία πενταετία, «μετρούν» τρεις νίκες, επτά ισοπαλίες και μόλιες μία ήττα, ενώ στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός έχει φύγει πέντε φορές νικητής, με τρία παιχνίδια να έχουν έρθει ισόπαλα και τρεις φορές έχει επικρατήσει ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά τα παιχνίδια των δύο αντιπάλων την τελευταία πενταετία:

2021/2022

3.10.21: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0

16.1.22: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0



17.4.22: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0(42' Αϊτόρ)



11.5.22: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-2(71' Τσικίνιο-10' Παλάσιος, 54' Σένκεφελντ)

2022/2023

6.11.22: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1(Σπόραρ 103', Μπιέλ 84')



25.2.23: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0

9.4.23: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 (28' Σπόραρ, 36' αυτογκόλ Ελ Αραμπί)



8.5.23: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0(68' Ρέαμπτσουκ)

2023/2024

22.10.23: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-3

10.1.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1(65' Ιωαννίδης-45' Αλεξανδρόπουλος)



17.1.24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 6-7 στα πέναλτι



4.2.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0(25' Μπερνάρντ, 60' Γερεμέγεφ)



10.3.24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 (24' Ποντένσε, 41' Μπακασέτας, 45', 70' Ιωαννίδης)

19.5.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2(45' Μπακασέτας, 59' Μπερνάρντ- 73' Ποντένσε, 81' Γιόβετιτς)

2024/2025

6.10.24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

15.1.25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1(51' Τζούρισιτς-75' Γιάρεμτσουκ)

26.1.25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1(14' Κάρμο, 74' Ιωαννίδης)

5.2.25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0( 90' Μουζακίτης)

30.3.25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2(1' Γιάρεμτσουκ, 16΄Τσικίνιο, 51' Γιάρεμτσουκ, 82' Κωστούλας- 25' Τζούρισιτς, 75' Ιωαννίδης)

11.5.25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1(60' Ελ Καμπί)

2025/2026

21.9.25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (48' Ντέσερς, 90' Ελ Καμπί)

8.2.26: Ολυμπιακός-ΠαναθηναΪκός 0-1 (7' Ταμπόρδα)