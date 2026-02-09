Ομάδες

Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 12:31
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια

Αντρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν κάρτες και θα απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. 

Αντρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια, στο χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, συμπλήρωσαν κάρτες και αναμένεται να απουσιάσουν σε ένα από τα προσεχεί παιχνίδια του Παναθηναϊκού. 

Το επιτελείο των Πρασίνων θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της ομάδας, εντός με την ΑΕΛ (15/02), εκτός με τον ΟΦΗ (22/02), εντός με τον Άρη (01/03) και εντός με τον ΟΦΗ (04/03), θα εκτίσουν την τιμωρία τους. 



