Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν εντός έδρας αποστολές | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Εντός έδρας αγώνες έχουν την τρέχουσα εβδομάδα Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κορυφαία λίγκα στην Ευρώπης.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ.
Το Eurocup συνεχίζεται με την 18η αγωνιστική, το οποίο περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Πανιώνιος – Μπεσίκτας (10/2, 19:30) και Κλουζ – Άρης (11/2, 18:00).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου
- 19:30 EuroCup – 18η αγωνιστική: Πανιώνιος - Μπεσίκτας Novasports Prime
- 20:00 EuroCup: Σλασκ - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Start
- 21:00 EuroCup: Τρέντο - Ουλμ Novasports5
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
- 18:00 EuroCup: Άνκαρα - Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start
- 18:00 EuroCup: Κλουζ - Άρης Novasports Prime
- 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports5
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου
- 19:30 EuroLeague – 28η αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια Novasports5
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου Novasports2
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Βιλερμπάν Novasports Start
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρί Novasports4
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Μπασκόνια Νovasports4
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι Novasports2
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης Νovasports5
- 23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime