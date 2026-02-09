Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν εντός έδρας αποστολές | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 12:46
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν εντός έδρας αποστολές | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Εντός έδρας αγώνες έχουν την τρέχουσα εβδομάδα Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κορυφαία λίγκα στην Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ.

Το Eurocup συνεχίζεται με την 18η αγωνιστική, το οποίο περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Πανιώνιος – Μπεσίκτας (10/2, 19:30) και Κλουζ – Άρης (11/2, 18:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

  • 19:30 EuroCup – 18η αγωνιστική: Πανιώνιος - Μπεσίκτας Novasports Prime
  • 20:00 EuroCup: Σλασκ - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Start
  • 21:00 EuroCup: Τρέντο - Ουλμ Novasports5

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

  • 18:00 EuroCup: Άνκαρα - Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start
  • 18:00 EuroCup: Κλουζ - Άρης Novasports Prime
  • 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports5

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

  • 19:30 EuroLeague – 28η αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια Novasports5
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου Novasports2
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Βιλερμπάν Novasports Start
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρί Novasports4
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό - Μπασκόνια Νovasports4
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι Novasports2
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης Νovasports5
  • 23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime
  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Αυτή είναι η νέα φανέλα των εθνικών ομάδων
25 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Αυτή είναι η νέα φανέλα των εθνικών ομάδων
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Δεύτερο σερί εντός έδρας ντέρμπι χωρίς γκολ - Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Πιρόλα
46 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Δεύτερο σερί εντός έδρας ντέρμπι χωρίς γκολ - Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Πιρόλα
EUROLEAGUE
Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν εντός έδρας αποστολές | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
56 λεπτά πριν Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν εντός έδρας αποστολές | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved