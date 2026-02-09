Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν εντός έδρας αποστολές | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Εντός έδρας αγώνες έχουν την τρέχουσα εβδομάδα Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κορυφαία λίγκα στην Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ.

Το Eurocup συνεχίζεται με την 18η αγωνιστική, το οποίο περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Πανιώνιος – Μπεσίκτας (10/2, 19:30) και Κλουζ – Άρης (11/2, 18:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

19:30 EuroCup – 18η αγωνιστική: Πανιώνιος - Μπεσίκτας Novasports Prime

20:00 EuroCup: Σλασκ - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Start

Novasports Start 21:00 EuroCup: Τρέντο - Ουλμ Novasports5

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα - Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start

18:00 EuroCup: Κλουζ - Άρης Novasports Prime

Novasports Prime 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports5

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

19:30 EuroLeague – 28η αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια Novasports5

20:00 Playmakers , Α' μέρος Novasports Prime

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου Novasports2

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Βιλερμπάν Novasports Start

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρί Novasports4

23:15 Playmakers, Β' μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου