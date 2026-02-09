Ομάδες

Πλήγμα με Λιφ στη Μακάμπι
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 11:43
EUROLEAGUE

Πλήγμα με Λιφ στη Μακάμπι

Ο παίκτης της Ισραηλινής ομάδας υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σοβαρό πρόβλημα για τον Όντεντ Κάτας και την ομάδα της Μακάμπι με τον Ισραηλινό τεχνικό να βλέπει τον Τι Τζέι Λιφ να περνάει την πόρτα του χειρουργείου με σοβαρό πρόβλημα στον ώμο. 

Ο Όντεντ Κάτας θα χάσει τον ισραηλινό φόργουοντ για αρκετούς μήνες, καθώς με επίσημη ενημέρωση του συλλόγου θα πρέπει να χειρουργηθεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να είναι 100% έτοιμος και να επιστρέψει ξανά στην ενεργό δράση.

Ο 29χρονος σε 24 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μακάμπι στην EuroLeague τη φετινή σεζόν, μέτρησε 9.1 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ο.



