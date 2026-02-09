Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/02) - Πού θα δείτε τον τελικό ΑΕΚ - Ολυμπιακός στο χάντμπολ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (09/02).
Την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ Ανδρών διεκδικούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός, το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) στο κλειστό του Καματερού. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 17:00 και τηλεοπτικά το παιχνίδι θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Ανδρών
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός - Πρωτέας Βούλας Elite League
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 2η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin Εκπομπή
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών 2025-26
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αταλάντα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26
20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ
20:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Άβες Liga Portugal Betclic 2025-26
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια - Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A 2025-26
21:30 Novasports Prime Premier League 25η αγωνιστική
21:30 Novasports Start Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μιράντες Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κάλιαρι Serie A 2025-26
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο - Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26
05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια