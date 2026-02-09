Ομάδες

Super Bowl: Μαζί με τα αδέρφια του και τον Σιάο στον τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:27
ΣΠΟΡ

Super Bowl: Μαζί με τα αδέρφια του και τον Σιάο στον τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στον τελικό του Super Bowl ανάμεσα στους Πάτριοτς και τους Σίχοκς, παρακολουθώντας από κοντά το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον κόσμο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ, αλλά και τον στενό του φίλο, Ρίτσαρντ Σιάο.

Το Super Bowl, πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα εντός γηπέδου, αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης διασημοτήτων, επενδυτών και κορυφαίων αθλητών από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του «Greek Freak», ο οποίος εμφανίστηκε χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας την εμπειρία.

Η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στο πλευρό του Αντετοκούνμπο μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η σχέση τους ξεπερνά κατά πολύ τα επαγγελματικά όρια. Η φιλία του Γιάννη με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης είναι γνωστή και αποτυπώνεται συχνά μέσα από κοινές δημόσιες εμφανίσεις, ανταλλαγή ευχών στα social media και στιγμές αμοιβαίας εκτίμησης.

Από φωτογραφίες γενεθλίων μέχρι δημόσιες δηλώσεις θαυμασμού, οι δύο άνδρες δείχνουν να διατηρούν έναν ισχυρό δεσμό, που αποτελεί μια ξεχωριστή και ανθρώπινη πτυχή της ζωής του Έλληνα σταρ των Μπακς.

