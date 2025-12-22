Γιορτή Κορυφαίων ΠΣΑΤ: Η λαμπρή εκδήλωση για την ανάδειξη των καλύτερων του 2025 – Ώρα και κανάλι

EUROKINISSI

Η ώρα για τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού αθλητισμού έφτασε! Το βράδυ της Δευτέρας (22/12) θα διεξαχθεί η λαμπρή εκδήλωση του ΠΣΑΤ, όπου θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι της χρονιάς που φεύγει σε λίγες ημέρες.

Η Γιορτή Κορυφαίων ΠΣΑΤ διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1954 και φέτος θα λάβει χώρα εφέτος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η λαμπρή εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Η παρουσία της θα γίνει από τους Χριστίνα Βραχάλη και Στέφανο Αβραμίδη, ενώ υπεύθυνη των συνεντεύξεων των πρωταγωνιστών θα είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Η αγωνία, λοιπόν, κορυφώνεται για την ανακοίνωση των Κορυφαίων της χρονιάς (αθλητής, αθλήτρια, ομάδα, προπονητής), καθώς και των Κορυφαίων με Αναπηρία (Αθλητής, Αθλήτρια, Ομάδα).

Οι υποψήφιες τελικές τριάδες των Κορυφαίων 2025 ανά κατηγορία βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας (με αλφαβητική σειρά):

Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ είναι οι:

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης (καλαθοσφαίριση) ΚΑΡΑΛΗΣ Εμμανουήλ (στίβος) ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος (κωπηλασία)

Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ είναι οι:

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Βασιλική (υδατοσφαίριση) ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Ελευθερία (υδατοσφαίριση) ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία (πάλη)

Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ είναι οι:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ είναι οι:

ΒΛΑΧΟΣ Θοδωρής (υδατοσφαίριση) ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χάρης (υδατοσφαίριση) ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ Βασίλης (καλαθοσφαίριση)

Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ είναι οι:

ΓΚΑΒΕΛΑΣ Αθανάσιος (στίβος) ΛΙΟΤΣΟΣ Παύλος (ταεκβοντό κωφών) ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώνης (κολύμβηση)

Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ είναι οι:

ΚΟΡΟΚΙΔΑ Δήμητρα (τακεβοντό) ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Λήδα Μαρία (στίβος) ΝΕΣΤΟΡΑ Ελένη (ταεκβοντό)

Οι δύο επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ είναι οι:

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Γρηγόρης & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα (μπότσια)

Τα έπαθλα κι οι ειδικές βραβεύσεις

Πέρα από τις ήδη γνωστές τριάδες ανά κατηγορία για τους Κορυφαίους του 2025, βάσει των ψήφων των Μελών του Συνδέσμου, ο ΠΣΑΤ θα απονείμει έπαθλα σε αθλητές, αθλήτριες, προσωπικότητες, συλλόγους και φορείς του αθλητισμού, οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά που ολοκληρώνεται, για το ήθος τους και την κοινωνική προσφορά τους. Αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ στους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς πρωταθλητές

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου τιμά τους αθλητές και τις ομάδες που κατέκτησαν μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τη χρονιά που μας πέρασε. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος ψηφοφορίας, τιμώνται οι εξής:

ΚΑΡΑΛΗΣ Εμμανουήλ: Ο χάλκινος ολυμπιονίκης του επί κοντώ, πρωταθλητής Ελλάδας με διεθνείς διακρίσεις, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκυο και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου στην Ολλανδία.

ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ Εμμανουέλα: Η πρωταθλήτρια της σκοποβολής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Σκοποβολής στη Γαλλία και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ Γιώργος: Με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία, έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής, που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών.

ΚΟΥΡΟΥΓΚΛΙΕΦ Νταουρέν: Ο Ολυμπιονίκης της πάλης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Σλοβακία, προσθέτοντας ένα ακόμη στη «συλλογή» του από χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια.

ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Τόκιο, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μονοθέσιο σκιφ στην Κίνα.

ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία: Η παλαίστρια της ελευθέρας πάλης και παγκόσμια κυπελλούχος γυναικών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σλοβακία.

ΕΘΝΙΚΗ Ομάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ Υδατοσφαίρισης: Η εθνική ομάδα αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2009 παγκόσμια πρωταθλήτρια στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη.

ΕΘΝΙΚΗ Ομάδα ΑΝΔΡΩΝ Υδατοσφαίρισης: Η εθνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, η Ελλάδα κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση.

ΕΘΝΙΚΗ Ομάδα ΑΝΔΡΩΝ Καλαθοσφαίρισης: Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ στη Λετονία (6ο συνολικά σε Ευρωμπάσκετ), σηματοδοτώντας την επιστροφή της στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Ειδικές Βραβεύσεις:

ΕΠΑΘΛΟ «Ευ Αγωνίζεσθαι» στους Γιάννη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Γιάννη ΠΕΤΡΑΚΗ:

Ο νέος προπονητής της ομάδας του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου, υποδέχθηκε θερμά τον προκάτοχό του στην τεχνική ηγεσία Γιάννη Πετράκη, ο οποίος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο «Emileon» για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να τους ευχηθεί καλή συνέχεια. Οι δύο προπονητές αγκαλιάστηκαν και συνομίλησαν, αποδεικνύοντας το ήθος τους και την αναγνώριση της προσφοράς του καθενός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στιγμή άκρως συγκινητική και άξια συγχαρητηρίων.

ΕΠΑΘΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Γιώργου Γεωργίου:

Ο πατέρας Γιώργος ήταν επί 20 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές σε ομάδες Α΄Εθνικής, η μητέρα Γεωργία Γιαννιώτη ήταν πρωταθλήτρια του ταεκβοντό και πλέον αξιόλογη προπονήτρια και οι δίδυμες κόρες Μελίνα και Αγγελική, αφού τελείωσαν το Λύκειο με άριστα, εισήχθησαν στην Ιατρική και στη Γυμναστική Ακαδημία αντίστοιχα.

ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ στον 13χρονο αθλητή του τένις, Ραφαήλ Παγώνη.

Ο Ραφαήλ στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία U14, κατακτώντας το κορυφαίο τρόπαιο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U14 έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται δικαίως στα «ανερχόμενα αστέρια» του παγκόσμιου τένις.

ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ στον 17χρονο αθλητή του ταεκβοντό, Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Εφήβων κατόρθωσε στην παρθενική του εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών (Κίνα) να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα -54 κιλά. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν από τους νεαρότερους που αγωνίσθηκαν στην κατηγορία του

ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ στην 16χρονη αθλήτρια της ξιφασκίας, Αλίνα Κουρούση.

Η Αλίνα, αθλήτρια της ξιφασκίας έχει αναδειχτεί κατ’ επανάληψη πρωταθλήτρια Ελλάδας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και στην ηλικία των 16 ετών κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας στη Σπάθη, στην ίδια αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και στις τρείς ηλικιακές κατηγορίες (Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων).

Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π. για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς

Ο ιστορικός σύλλογος του Ολυμπιακού, που ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 1925, είναι από τα πλέον οργανωμένα σωματεία στην Ελλάδα, με παρουσία και επιτυχίες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Με την πολυετή παρουσία του και τις αμέτρητες διακρίσεις, αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο του ελληνικού Αθλητισμού, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ιστορία. Στο πρόσωπο του προέδρου του Ερασιτέχνη Μιχάλη Κουντούρη, τιμάται το σύνολο του Συλλόγου.

Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη

Στον πρόεδρο της ΠΑΕ απονέμεται ειδική τιμητική διάκριση για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του στον ελληνικό Αθλητισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή» στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, ο κ. Μαρινάκης στηρίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ενώ παράλληλα ενισχύει την προετοιμασία της πρωταθλήτριας ιστιοπλοϊας, Αφροδίτη Ζέγκερς. Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται να προστεθούν στη σταθερή υλική ενίσχυση που παρέχεται εκ μέρους του στις Εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, καθώς και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκατονταετούς ιστορίας του Συλλόγου, με καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα η προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία είναι πολυδιάστατη μέσω ευρύτερων δράσεων κοινωνικής ευθύνης.

Στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ και την ΠΑΕ ΟΦΗ για τα 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς

Ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου(ΟΦΗ) γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1925 και υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς για την Κρήτη, καθώς προάγει την ανάπτυξη του αθλητισμού και την καλλιέργεια των αξιών του. Παράλληλα, ο Σύλλογος δίνει διαρκώς το παρών σε πολλές και ποικίλες κοινωνικές δράσεις. Στο πρόσωπο των προέδρων του Ερασιτέχνη Γιάννη Δανδάλη και της ΠΑΕ Μιχάλη Μπούση, θα βραβευθεί ο Σύλλογος για την προσφορά του.

Στον Αντώνη ΝΑΤΣΙΟ για την πολύπλευρη συγγραφική του δραστηριότητα σε θέματα Ολυμπισμού.

Ο Αντώνης Νάτσιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ιστορία της φυσικής αγωγής και πτυχίου ανώτερων θεωρητικών της μουσική. Επί 30 έτη ερευνά και μελετά σε βάθος την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με αποτέλεσμα μια πλούσια συγγραφική παρακαταθήκη. Τέλος, είναι ο δημιουργός της μοναδικής έκθεσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με τίτλο «Από τον Ίφιτο στον Κουμπερντέν».

Στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κρήτης και στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος «Ζωή».

Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την ασφάλεια στον αθλητισμό μέσω του προγράμματος «ΖΩΗ», τοποθετώντας ήδη 256 απινιδωτές σε όλο το νησί και επεκτείνοντας σύντομα το δίκτυο με ακόμη 100 συσκευές. Παράλληλα, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή που φέρνει την πρόληψη πιο κοντά στον πολίτη, ενώ σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και τις πέντε αθλητικές ενώσεις της Κρήτης υλοποιείται μια πρωτοποριακή πιλοτική δράση προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου για 3.000 νέους αθλητές ηλικίας 14–17 ετών.