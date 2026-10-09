Παναθηναϊκός: Έκανε το καλύτερό του ξεκίνημα στην Euroleague και κυνηγά ένα ρεκόρ 19 ετών

O Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε με εμφατικό τρόπο να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε (92-74) και συνέχισε ανενόχλητος το φανταστικό του ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, κάνοντας την 4η διαδοχική του νίκη σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Αυτό το 4-0 αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα των «Πράσινων» στην Euroleague εδώ και 19χρονια και έχει ένα κοινό παρονομαστή από την τελευταία φορά που κατάφερε κάτι τέτοιο. Αυτός φυσικά δεν είναι άλλος από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος καθόταν στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού και τη σεζόν 2007-08, όταν το «Τριφύλλι» είχε ξεκινήσει με 7-0.

Πριν από 19 χρόνια ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς ξεκινούσε την σεζόν ως πρωταθλητής Ευρώπης και έκανε 7 σερί νίκες.

Αναλυτικά τα τέσσερα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2007-08

Παναθηναϊκός – Βίρτους Ρόμα 86-83

Παναθηναϊκός – Μπάμπεργκ 66-61

Παρτίζαν – Παναθηναίκός 90-94

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 76-66

Στη συνέχεια, κατάφερε να κερδίσει και τα επόμενα τρία παιχνίδια του με Ροάν, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας το τέλειο 7-0.