· Παναθηναϊκός

Φρανσίσκο: «Ο Ναν θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδες - Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες»

Στην χημεία που έχει βρει με τους συμπαίκτες του, στην πολύ καλή αμυντική εικόνα του Παναθηναϊκού αλλά και στις απουσίες που έχουν οι Πράσινοι στάθηκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο 

Φρανσίσκο: «Ο Ναν θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδες - Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να υποτάξει στις ορέξεις του τη Φενέρμπαχτσε (92-74) και να συνεχίσει το ιδανικό ξεκίνημά του στη σεζόν κάνοντας το απόλυτο 4/4 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.

Ο εκ των πρωταγωνιστών της εμφατικής νίκης των «Πράσινων» Σιλβέν Φρανσίσκο που σκόραρε 17 πόντους, ενώ μοίρασε 7 ασίστ και πρόσθεσε και 3 ριμπάουντ στην πολύ γεμάτη βραδιά του μετά το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Telekom Center έκανε δηλώσεις και μεταξύ άλλων σχολίασε τη χημεία μεταξύ των συμπαικτών του που όσο περνάει ο καιρός όλο και χτίζεται, στάθηκε στην πολύ καλή άμυνα που έπαιξαν ενώ «πρόδωσε» και την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στο παρκέ.

Όσα δήλωσε ο Φρανσίσκο:

«Στη Φενέρ αρέσει να παίζει με τους γκαρντ και να χρησιμοποιεί την ταχύτητά τους. Επίσης, ο Χόρτον-Τάκερ αρέσκεται να πηγαίνει στο ζωγραφιστό τις περισσότερες φορές. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε αυτό, ενώ στην επίθεση θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και να ελέγξουμε τον ρυθμό.

Προσπαθούμε να στοχεύουμε τον πιο αδύναμο αμυντικό, ώστε να δημιουργούμε χώρους και ευκαιρίες για τους σουτέρ. Αυτό κάναμε. Στο πρώτο ημίχρονο, όμως, δεν κάναμε αυτά που έπρεπε, καθώς τους επιτρέψαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ και αυτό τους έδωσε, νομίζω, 12 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, αν και ο Μέλι έμεινε μόνος του τρεις φορές στη σειρά. Πέρα από αυτό, ακόμα προσπαθούμε να βρούμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για την αμυντική εικόνα του Παναθηναϊκού: «Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είμαστε αθλητικοί, ψηλοί και δυνατοί και προσπαθούμε να κάνουμε τους αντιπάλους μας να παίρνουν δύσκολα σουτ και να δυσκολεύονται να τελειώσουν τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Αυτό κάνουμε, ειδικά όταν αλλάζουμε στα μαρκαρίσματα. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα, να τρέξουν και να χρησιμοποιήσουν την αθλητικότητά τους. Είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο να βρει την κατάλληλη φάση για να εκτελέσει ή να δημιουργήσει κάτι καλό».

Francisco

Για τη δική του εμφάνιση: «Είναι δύσκολο όταν βρίσκεσαι στον πάγκο για 15 λεπτά και μετά μπαίνεις στο παιχνίδι και προσπαθείς να σουτάρεις. Είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να το συνηθίσω. Συνήθως στο δεύτερο ημίχρονο χάνω αρκετά σουτ, οπότε πρέπει να είμαι πιο έξυπνος, να παίρνω τον χρόνο μου στα σουτ και γενικότερα στις αποφάσεις μου. Δεν με ενοχλεί. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Ξέρω τι συμβαίνει και πρέπει να το διορθώσω με διαφορετικό τρόπο».

Για τις απουσίες: «Νιώθω ότι σιγά-σιγά επιστρέφουν οι παίκτες. Είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε όταν επιστρέψουν όλοι. Ο Χουάντσο δεν είναι εδώ, ο Φαλ επέστρεψε, ενώ ο Κέντρικ δεν θα επιστρέψει για περίπου δύο εβδομάδες. Ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας και τι πρέπει να κάνουμε. Στο τέλος της ημέρας, δεν πρέπει να ανησυχούμε, αλλά να εστιάζουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σουτ, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε ως ομάδα».

COMMENTS
LATEST NEWS
10:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Έβερτον «βγαίνει στο σφυρί» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης από τον όμιλο Friedkin

10:11 MVP

Οι ασκήσεις που δεν θα σου αποφέρουν απολύτως τίποτα στο γυμναστήριο

10:07 SUPER LEAGUE

Τζορτζ Μπαλντοκ: «Δυό χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας» -Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού Α.Ο

09:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δύο χρόνια χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ

09:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόρτζ Μπάλντοκ: «Δύο χρόνια μακριά μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» - Η ανάρτηση της Εθνικής

09:26 NBA

NBA: Όλα όσα έκανε ο ΛεΜπρόν στο ντεμπούτο του με τους Σίξερς

09:05 EUROLEAGUE

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερό του ξεκίνημα στην Euroleague και κυνηγά ένα ρεκόρ 19 ετών ξανά με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο

08:52 NBA

Μαϊάμι Χιτ - Νιου Όρλινς Πέλικανς 128-118: Τα Highlights από τη φιλική νίκη των Χιτ

08:39 EUROLEAGUE

Ο Φρανσίσκο «πρόδωσε» την επιστροφή του Ναν - «Σε δύο περίπου εβδομάδες»

08:30 OPINION

Όταν ο Ζοτς «χτίζει», η Ευρώπη κινδυνεύει...

08:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα και τη Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη

08:19 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Πρώτο «τεστ» για τους «ερυθρόλευκους» στη SUNEL Arena - Ώρα και κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας