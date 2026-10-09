Φρανσίσκο: «Ο Ναν θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδες - Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να υποτάξει στις ορέξεις του τη Φενέρμπαχτσε (92-74) και να συνεχίσει το ιδανικό ξεκίνημά του στη σεζόν κάνοντας το απόλυτο 4/4 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.

Ο εκ των πρωταγωνιστών της εμφατικής νίκης των «Πράσινων» Σιλβέν Φρανσίσκο που σκόραρε 17 πόντους, ενώ μοίρασε 7 ασίστ και πρόσθεσε και 3 ριμπάουντ στην πολύ γεμάτη βραδιά του μετά το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Telekom Center έκανε δηλώσεις και μεταξύ άλλων σχολίασε τη χημεία μεταξύ των συμπαικτών του που όσο περνάει ο καιρός όλο και χτίζεται, στάθηκε στην πολύ καλή άμυνα που έπαιξαν ενώ «πρόδωσε» και την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στο παρκέ.

Όσα δήλωσε ο Φρανσίσκο:

«Στη Φενέρ αρέσει να παίζει με τους γκαρντ και να χρησιμοποιεί την ταχύτητά τους. Επίσης, ο Χόρτον-Τάκερ αρέσκεται να πηγαίνει στο ζωγραφιστό τις περισσότερες φορές. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε αυτό, ενώ στην επίθεση θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και να ελέγξουμε τον ρυθμό.

Προσπαθούμε να στοχεύουμε τον πιο αδύναμο αμυντικό, ώστε να δημιουργούμε χώρους και ευκαιρίες για τους σουτέρ. Αυτό κάναμε. Στο πρώτο ημίχρονο, όμως, δεν κάναμε αυτά που έπρεπε, καθώς τους επιτρέψαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ και αυτό τους έδωσε, νομίζω, 12 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, αν και ο Μέλι έμεινε μόνος του τρεις φορές στη σειρά. Πέρα από αυτό, ακόμα προσπαθούμε να βρούμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για την αμυντική εικόνα του Παναθηναϊκού: «Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είμαστε αθλητικοί, ψηλοί και δυνατοί και προσπαθούμε να κάνουμε τους αντιπάλους μας να παίρνουν δύσκολα σουτ και να δυσκολεύονται να τελειώσουν τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Αυτό κάνουμε, ειδικά όταν αλλάζουμε στα μαρκαρίσματα. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα, να τρέξουν και να χρησιμοποιήσουν την αθλητικότητά τους. Είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο να βρει την κατάλληλη φάση για να εκτελέσει ή να δημιουργήσει κάτι καλό».

Για τη δική του εμφάνιση: «Είναι δύσκολο όταν βρίσκεσαι στον πάγκο για 15 λεπτά και μετά μπαίνεις στο παιχνίδι και προσπαθείς να σουτάρεις. Είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να το συνηθίσω. Συνήθως στο δεύτερο ημίχρονο χάνω αρκετά σουτ, οπότε πρέπει να είμαι πιο έξυπνος, να παίρνω τον χρόνο μου στα σουτ και γενικότερα στις αποφάσεις μου. Δεν με ενοχλεί. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Ξέρω τι συμβαίνει και πρέπει να το διορθώσω με διαφορετικό τρόπο».

Για τις απουσίες: «Νιώθω ότι σιγά-σιγά επιστρέφουν οι παίκτες. Είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε όταν επιστρέψουν όλοι. Ο Χουάντσο δεν είναι εδώ, ο Φαλ επέστρεψε, ενώ ο Κέντρικ δεν θα επιστρέψει για περίπου δύο εβδομάδες. Ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας και τι πρέπει να κάνουμε. Στο τέλος της ημέρας, δεν πρέπει να ανησυχούμε, αλλά να εστιάζουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σουτ, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε ως ομάδα».