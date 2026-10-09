Οι ασκήσεις που δεν θα σου αποφέρουν απολύτως τίποτα στο γυμναστήριο

Ναι, σαφώς και η άσκηση από την απραξία έχουν τεράστια διαφορά μεταξύ τους, ωστόσο, όταν θες να πετύχεις μια σημαντική διαφορά στο σώμα σου τότε έχει μεγάλο νόημα να ξέρεις τι κάνεις, γιατί το κάνεις και (κυρίως) το πώς το κάνεις.

Βλέπεις τους διάφορους γυμναστηριακούς «δυσανάλογους» εκεί γύρω με τις ειδικές στολές, τα άπειρα κιλά στην μπάρα και το ύφος «εγώ ξέρω τα πάντα» και αισθάνεσαι πως όντως «αυτός κάτι παραπάνω θα ξέρει από μένα». Έλα όμως που δεν είναι πάντα έτσι.

Ειδικά αν τον βλέπεις να ακολουθεί τις παρακάτω ασκήσεις, στο λέμε εμείς: Είτε έχει πολύ κακό γυμναστή ή απλώς δεν ξέρει την τύφλα του.

Η επίπεδη κοιλιά δεν ήταν ποτέ θέμα άσκησης

Τα αγαπημένα μας ροκανίσματα ή απλά παραδοσιακοί κοιλιακοί είναι μεν ένας τρόπος να γυμναστείς εκεί κάτω, όχι όμως να γίνεις Apollo Creed. Με λίγα λόγια, αν στοχεύεις να φτιάξεις τρίλιζα στην κοιλιά, τότε τα απλά ροκανίσματα δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν. Άσε που θέλει και πολύ καλή διατροφή (κυρίως) για να το καταφέρεις.

Άσε κάτω την μπάρα

Ναι, σαφώς το να βάλεις πολλά κιλά στην μπάρα προσφέρει boost στον ίδιο σου τον εαυτό και δέος στους γύρω σου, ωστόσο, αν δεν είσαι ο Ser Gregor Clegane από το Game of Thrones, γιατί γεμίζεις με κιλά την μπάρα; Αν περιμένεις άμεσα αποτελέσματα ειδικά, περισσότερο πιθανό είναι να πάθεις κάνα τραυματισμό, λόγω πίεσης στους ώμους και την κακή τεχνική παρά να γίνεις Brock Lesnar.

Η γάμπα με άλματα θα πρηστεί

Σαφώς και είναι ένας τρόπος να γυμνάσεις την γάμπα σου με το μηχάνημα αλλά πιο πιθανό είναι να πάθεις καμιά θλάση με τόσα κιλά που βάζεις παρά έτσι. Κάνοντας επιτόπια άλματα και σχοινάκι να ξέρεις πετυχαίνεις πολλά παραπάνω από το να λιώνεις στο μηχάνημα.