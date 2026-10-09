· Πορτογαλία

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αυτή είναι η ποινή που μπορεί να του επιβληθεί μετά την αποχώρησή από την Εθνική

Πώς μπορεί το γεγονός πως είναι αρχηγός της Εθνικής να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ποινή του 

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αυτή είναι η ποινή που μπορεί να του επιβληθεί μετά την αποχώρησή από την Εθνική
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Αντιμέτωπος με πιθανή τιμωρία από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sports Illustrated, ο κανονισμός προβλέπει ακόμη και αποκλεισμό έξι μηνών, εφόσον κριθεί ότι η ενέργειά του δεν δικαιολογούνταν.

Ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας αναγνώρισε σε δημόσια δήλωσή του ότι η απόφασή του ενδέχεται να έχει συνέπειες και ζήτησε από την ομοσπονδία να αξιολογήσει την υπόθεση και να του επιβάλει την προβλεπόμενη ποινή, χωρίς ελαφρυντικά.

Μάλιστα, ο Ρονάλντο υπογράμμισε ότι η ιδιότητά του ως αρχηγού της εθνικής ομάδας αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την πράξη του.

Τι προβλέπει ο κανονισμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πειθαρχικός κανονισμός της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπει αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες για ποδοσφαιριστή που αποχωρεί χωρίς δικαιολογημένη αιτία από την αποστολή ή απουσιάζει από προπόνηση, αγώνα ή άλλη δραστηριότητα της εθνικής ομάδας.

Για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές προβλέπεται, επίσης, χρηματικό πρόστιμο.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των περιστατικών από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Παρά το αυστηρό πλαίσιο, το Sports Illustrated εκτιμά ότι είναι μάλλον απίθανο να επιβληθεί στον Πορτογάλο σούπερ σταρ η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή.

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