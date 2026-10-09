Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε την ΑΜΚ με 25 εκατομμύρια ευρώ

Η μεγάλη επένδυση που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζεται.

Ο μεγαλομέτοχος του Τριφυλλιού κάλυψε πλήρως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου, βάζοντας στα ταμεία το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη κίνηση αυτή o Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει να δείχνει και έμπρακτα την πλήρη οικονομική υποστήριξη που παρέχει, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή.