Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε την ΑΜΚ με 25 εκατομμύρια ευρώ
Ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε 25,2 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καλύπτοντας πλήρως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε προκηρυχθεί.
Η μεγάλη επένδυση που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζεται.
Ο μεγαλομέτοχος του Τριφυλλιού κάλυψε πλήρως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου, βάζοντας στα ταμεία το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Με τη κίνηση αυτή o Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει να δείχνει και έμπρακτα την πλήρη οικονομική υποστήριξη που παρέχει, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή.