Κόμο: Οριστική συμφωνία με Δουβίκα μέχρι το 2030

Το «κανόνι» της έδεσε η Κόμο με νέο 4ετες συμβόλαιο 

Κόμο: Οριστική συμφωνία με Δουβίκα μέχρι το 2030
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Τις υπηρεσίες του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς, εξασφάλισε η Κόμο, «δένοντάς» τον με νέο 4ετες συμβόλαιο που επεκτείνεται έως το 2030.

Πριν περίπου ένα μήνα είχε γίνει γνωστό πως η Ιταλική ομάδα ήθελε να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Έλληνα επιθετικό και σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο «Δούβι» θα μείνει στο Κόμο για ακόμα 4 χρόνια

Ο Φάμπρεγκας έχει μιλήσει αρκετές φορές με τα καλύτερα λόγια για τον Δουβίκα ο οποίος ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 17 γκολ, ενώ η φοβερή του φόρμα συνεχίζεται και φέτος, αφού ο Έλληνας επιθετικός έχει βρει ήδη δίχτυα 3 φορές σε έξι αναμετρήσεις.

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