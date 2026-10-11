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Premier League: Τα επικά πανό των φίλων της Λίβερπουλ για να πικάρουν την Σίτι

Τα ιδιαίτερα ευρηματικά πανό που ετοίμασαν οι φίλοι της Λίβερπουλ για να πικάρουν τη Σίτι αναφορικά με το οικονομικά σκάνδαλο στο οποίο έχει κριθεί ένοχη 

Premier League: Τα επικά πανό των φίλων της Λίβερπουλ για να πικάρουν την Σίτι
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«Σεισμό» στο Αγγλικό αλλά και στο Ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο έχει προκαλέσει το οικονομικό σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει κριθεί ένοχη από την Premier League για πληθώρα οικονομικών παραβάσεων και εκκρεμεί η απόφαση για το αν θα υπάρξουν κυρώσεις.

Η Λίβερπουλ υποδέχτηκε την Σίτι στο κατάμεστο Άνφιλντ και σίγουρα δεν υπήρχε πιο ζόρικη έδρα για τους «Πολίτες» να δώσουν τον πρώτο τους αγώνα μετά τον σάλο που έχει προκληθεί, αφού ο ανταγωνισμός των δύο ομάδων την τελευταία δεκαετία έχει δημιουργήσει μεγάλη έχθρα μεταξύ τους.

Οι Άγγλοι δεν θα άφηναν την ευκαιρία να πάει χαμένη και οι οπαδοί της Λίβερπου είχαν ετοιμάσει καυστικά πανό για να πικάρουν τη Σίτι και τις κατηγορίες για τις οποίες έχει κριθεί ένοχη.

Χαρακτηριστικά τα πανό έγραφαν «Cheats» που σημαίνει απατεώνες, ενώ ένα πανό που έκλεψε την παράσταση απεικόνιζε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον επί δέκα χρόνια προπονητή της Σίτι, αλλά και πολλούς ποδοσφαιριστές των «Πολιτών» με χειροπέδες και με ρούχα φυλακής...

Liverpool - City
Liverpool - City

Εκτός από το φοβερό πανό με τους φυλακισμένους ακόμα ένα ευφάνταστο πανό βρέθηκε στο Άνφιλντ, το οποίο είχε πηγή έμπνευσης τους στίχους του Wonderwall των Oasis. Αντί για «after all you're my wonderwall» που λέει ο στίχος, οι οπαδοί της Λίβερπουλ έγραψαν «after all, you really robbed us all» που στα ελληνικά μεταφράζεται ως: «Πραγματικά μας κλέψατε όλους».

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