Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο γήπεδο ο Ελ Κααμπί, αποθεώθηκε από τον κόσμο (Video + Photos)
Ο Μαροκινός με πατερίτσα έκανε την εμφάνισή του στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους φιλάθλους των γηπεδούχων να τον αποθεώνουν.
Ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για τον Ολυμπιακό, είναι ο Ελ Κααμπί. Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαροκινού στο ματς με τον Βόλο, τον ανάγκασε να μπει στο χειρουργείο και θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες.
Ο Μαροκινός, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία να είναι δίπλα στην ομάδα του πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πατερίτσα έκανε την εμφάνισή του δίπλα στον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης» και αμέσως ο κόσμος τον αποθέωσε.
Χαμογελαστός σήκωσε το χέρι για να ευχαριστήσει τον κόσμο.