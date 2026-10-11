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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η γροθιά του Ντέσερς και η «παράνοια» με Ουναΐ (video & pics)

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο με τις αντιδράσεις των παικτών των «πράσινων» από την αναχώρηση για το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η γροθιά του Ντέσερς και η «παράνοια» με Ουναΐ (video & pics)
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Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι στη φετινή Super League είναι προ των πυλών.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 21:00 με περίπου 1.5000 φίλους των «πράσινων» να δίνουν το παρών νωρίτερα στο ξενοδοχείο της αποστολής για να αποθεώσουν και να τονώσουν ψυχολογικά τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αρκετοί «πράσινοι» έδειχναν ενθουσιασμένοι, με τον Σίριλ Ντέσερς να σηκώνει τη γροθιά του προς τον κόσμο, ενώ μόλις εμφανίστηκε ο Αζεντίν Ουναΐ υπήρξε ντελίριο ενθουσιασμού από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του Onsports:

https://www.instagram.com/p/DeXCuhgOS3o/

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