Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η γροθιά του Ντέσερς και η «παράνοια» με Ουναΐ (video & pics)

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι στη φετινή Super League είναι προ των πυλών.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 21:00 με περίπου 1.5000 φίλους των «πράσινων» να δίνουν το παρών νωρίτερα στο ξενοδοχείο της αποστολής για να αποθεώσουν και να τονώσουν ψυχολογικά τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αρκετοί «πράσινοι» έδειχναν ενθουσιασμένοι, με τον Σίριλ Ντέσερς να σηκώνει τη γροθιά του προς τον κόσμο, ενώ μόλις εμφανίστηκε ο Αζεντίν Ουναΐ υπήρξε ντελίριο ενθουσιασμού από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

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Photo 1/5 SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ / ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/5 SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ / ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/5 SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ / ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/5 SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ / ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 5/5 SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ / ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Πηγή: Eurokinissi Sports