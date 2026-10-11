Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Λούζα, Ουναΐ και Τετέι η ενδεκάδα του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (21:00) στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν για την 6η αγωνιστική της Super League.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα στο Φάληρο ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστές τις επιλογές του για τη μεγάλη αναμέτρηση των «πράσινων».

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Πένια, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας, ενώ το δίδυμο των Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν θαα βρεθεί στο κέντρο της οπισθοφυλακής. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Λούζα και Καμαρά, με τον Ουναΐ σε ρόλο «δεκαριού». Αντίνο και Ταμπόρδα στα εξτρέμ, με τον Τετέι στην «αιχμή» του δόρατος.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.