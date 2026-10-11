Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Μάριους κορυφή στο ντέρμπι - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Φάληρο, έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, με τον Βάσκο τεχνικό να επιλέγει να ξεκινήσει τον Μάριους Μουαντιλμαντζί στην αιχμή του δόρατος.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ορτέγκα, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα θα κινηθούν οι Ρέμο Φρόιλερ και Γκουστάβο Πουέρτα. Ζότα, Φορτούνης και Τσικίνιο θα είναι οι τρεις που θα κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μάριους.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Μάριους