· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Μάριους κορυφή στο ντέρμπι - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Φάληρο (11/10, 21:00).

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Μάριους κορυφή στο ντέρμπι - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Φάληρο, έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, με τον Βάσκο τεχνικό να επιλέγει να ξεκινήσει τον Μάριους Μουαντιλμαντζί στην αιχμή του δόρατος.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ορτέγκα, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα θα κινηθούν οι Ρέμο Φρόιλερ και Γκουστάβο Πουέρτα. Ζότα, Φορτούνης και Τσικίνιο θα είναι οι τρεις που θα κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μάριους.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Μάριους

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
20:39 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο γήπεδο ο Ελ Κααμπί, αποθεώθηκε από τον κόσμο (Video + Photos)

20:28 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δύο που «έκοψε» τελευταία στιγμή ο Νίστρουπ από την αποστολή

20:26 SUPER LEAGUE 2

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας AKTOR Β' 1-1: Ισοπαλία στον Ρέντη ανάμεσα σε Πειραιώτες και Αρκάδες

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Σαρωτική Ρεν έριξε «τεσσάρα» στην Οσέρ

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Την σκόρπισε μετά την αποβολή και έκανε το απόλυτο 6/6

20:17 SUPER LEAGUE

Άρης - Βόλος: Ανίκητος ο Φαμπιάνο στον αέρα, διπλασίασε τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων» (video)

20:06 SUPER LEAGUE

Άρης - Βόλος: Ο Κουαμέ άνοιξε το σκορ με δυνατή κεφαλιά (video)

20:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Λούζα, Ουναΐ και Τετέι η ενδεκάδα του Νίστρουπ

19:56 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Μάριους κορυφή στο ντέρμπι - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με χειροπέδες Γκουαρδιόλα, Χάαλαντ και η μισή Σίτι - Τα επικά πανό των φίλων της Λίβερπουλ

19:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η γροθιά του Ντέσερς και η «παράνοια» με Ουναΐ (video & pics)

19:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κυζιρίδης σκόραρε ξανά με τη φανέλα της Τσόρουμ (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας