· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δύο που «έκοψε» τελευταία στιγμή ο Νίστρουπ από την αποστολή

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την 23άδα που θα είναι διαθέσιμη στο ντέρμπι.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δύο που «έκοψε» τελευταία στιγμή ο Νίστρουπ από την αποστολή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Ολυμπιακό (11/10, 21:00).

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωστοποίησε επιλογές του για την ενδεκάδα, ενώ γνωστοί έγιναν και οι δύο ποδοσφαιριστές που κόπηκαν από την τελική αποστολή της ομάδας.

Αυτοί είναι οι Κοντούρης και Κάτρης, οι οποίοι παρόλο που συμπεριλήφθηκαν στην 25μελή αποστολή χθες (10/10), εν τέλει «κόπηκαν» από τον Δανό τεχνικό λίγο πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
20:39 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο γήπεδο ο Ελ Κααμπί, αποθεώθηκε από τον κόσμο (Video + Photos)

20:28 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δύο που «έκοψε» τελευταία στιγμή ο Νίστρουπ από την αποστολή

20:26 SUPER LEAGUE 2

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας AKTOR Β' 1-1: Ισοπαλία στον Ρέντη ανάμεσα σε Πειραιώτες και Αρκάδες

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Σαρωτική Ρεν έριξε «τεσσάρα» στην Οσέρ

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Την σκόρπισε μετά την αποβολή και έκανε το απόλυτο 6/6

20:17 SUPER LEAGUE

Άρης - Βόλος: Ανίκητος ο Φαμπιάνο στον αέρα, διπλασίασε τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων» (video)

20:06 SUPER LEAGUE

Άρης - Βόλος: Ο Κουαμέ άνοιξε το σκορ με δυνατή κεφαλιά (video)

20:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Λούζα, Ουναΐ και Τετέι η ενδεκάδα του Νίστρουπ

19:56 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Μάριους κορυφή στο ντέρμπι - Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με χειροπέδες Γκουαρδιόλα, Χάαλαντ και η μισή Σίτι - Τα επικά πανό των φίλων της Λίβερπουλ

19:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η γροθιά του Ντέσερς και η «παράνοια» με Ουναΐ (video & pics)

19:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κυζιρίδης σκόραρε ξανά με τη φανέλα της Τσόρουμ (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας