Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δύο που «έκοψε» τελευταία στιγμή ο Νίστρουπ από την αποστολή

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Ολυμπιακό (11/10, 21:00).

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωστοποίησε επιλογές του για την ενδεκάδα, ενώ γνωστοί έγιναν και οι δύο ποδοσφαιριστές που κόπηκαν από την τελική αποστολή της ομάδας.

Αυτοί είναι οι Κοντούρης και Κάτρης, οι οποίοι παρόλο που συμπεριλήφθηκαν στην 25μελή αποστολή χθες (10/10), εν τέλει «κόπηκαν» από τον Δανό τεχνικό λίγο πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».