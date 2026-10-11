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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο λόγος που δεν ξεκινάει βασικός ο Κάνγκουα

Για αυτό προτιμήθηκε ο Ιμνράν Λούζα αντί του μέσου από τη Ζάμπια.

Θανάσης Μαργαρίτης

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο λόγος που δεν ξεκινάει βασικός ο Κάνγκουα
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Έκπληξη προκάλεσε η απουσία του Κινγκς Κάνγκουα από το αρχικό σχήμα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο πρώτο του ντέρμπι αιωνίων μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια βρέθηκε τελικά στον πάγκο, με τον Λούζα να παίρνει θέση βασικού στο πλευρό του Καμαρά. Η επιλογή του Δανού τεχνικού, ωστόσο, είχε να κάνει με την αγωνιστική ετοιμότητα του Κάνγκουα.

Ο χαφ του «τριφυλλιού» ταλαιπωρήθηκε από ίωση στις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να χάσει έδαφος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και να μην βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο δυνάμεων ενόψει ενός τόσο απαιτητικού αγώνα.

Παρότι επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα το Σάββατο (10/10), ο Νίστρουπ προτίμησε να μην τον επιβαρύνει από το ξεκίνημα.

Αντίθετα, επέλεξε τον Λούζα για την αρχική ενδεκάδα, κρατώντας τον Κάνγκουα ως μία σημαντική λύση από τον πάγκο για το τελευταίο κομμάτι του ντέρμπι, όταν οι απαιτήσεις σε ένταση θα ήταν διαφορετικές.

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