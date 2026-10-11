Αντίπαλοι ΟΦΗ: Σαρωτική Ρεν έριξε «τεσσάρα» στην Οσέρ

Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε την πορεία της στη Ligue 1 η Ρεν, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΟΦΗ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα της Βρετάνης ήταν καταιγιστική απέναντι στην Οσέρ, επικρατώντας με 4-1 και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό μακριά από την κορυφή. Παράλληλα, διαθέτει πλέον την καλύτερη επίθεση του γαλλικού πρωταθλήματος, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Το σκορ άνοιξε στο 15ο λεπτό ο Εστεμπάν Λεπόλ, ο οποίος αγωνίζεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόσφατη κλήση του στην Εθνική Γαλλίας. Η Οσέρ, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Κάμερον Άρτσερ στο 25'.

Η Ρεν ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 53', όταν ο Τομασόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μπουλαγέ Ντιά. Ο επιθετικός, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, βρήκε δύο φορές δίχτυα στις καθυστερήσεις και διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Η εικόνα της Ρεν ήταν άκρως πειστική και ασφαλώς αποτελεί ένα μήνυμα προς τον ΟΦΗ, ο οποίος θα κληθεί την Πέμπτη να αντιμετωπίσει μία ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ.