Ολυμπιακός Β' - Αστέρας AKTOR Β' 1-1: Ισοπαλία στον Ρέντη ανάμεσα σε Πειραιώτες και Αρκάδες

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στις δεύτερες ομάδες του Ολυμπιακού και του Αστέρα AKTOR Β' στο Ρέντη, με τις δύο πλευρές να μοιράζονται από έναν βαθμό μετά το τελικό 1-1.

Ο Αστέρας AKTOR Β' ήταν εκείνος που πήρε πρώτος το προβάδισμα, καθώς στο 14ο λεπτό ένα αυτογκόλ του Αβραμούλη έδωσε στους Αρκάδες το 1-0.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Στο 47', ο Τουφάκης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το σκορ δεν άλλαξε και Ολυμπιακός Β' και Αστέρας Τρίπολης Β' έφυγαν από το Ρέντη με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Τα αποτελέσματα

Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea – Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ 1-0

Απόλλων Καλαμαριάς – Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β’ – Αστέρας AKTOR Β’ 1-1

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β’ 12/10

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ζάκυνθος 12/10

Η βαθμολογία