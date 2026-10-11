Ηρακλής: Πριμ ανακοίνωσε ο Μονεμβασιώτης - Έδωσε ανθοδέσμη στον Ματσάρι

Ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού στην επιστροφή του στο «Καυταντζόγλειο» και ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μετά τη λήξη του ματς έταξε πως θα δώσε πριμ για την εξαιρετική τους εμφάνιση απέναντι στους Βοιωτούς.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ χάρισε ένα ακόμα στιγμιότυπο αφού έδωσε ανθοδέσμη στον Βάλτερ Ματσάρι για να τον συγχαρεί για τη νίκη και την εμφάνιση.

Τέλος, συναντήθηκε με την φανατική οπαδού του Ηρακλή, την κυρία Χάιδω, με την οποία έβγαλε φωτογραφίες σε μια βραδιά - γιορτή για τον «Γηραιό».

Μάλιστα, η ΠΑΕ εξέδωσε και ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε τον κόσμο για το δυναμικό “παρών” που έδωσε στο Καυτανζόγλειο, παρά τις αντίξοες συνθήκες

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ευχαριστεί θερμά όλους τους φιλάθλους που, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, δίνουν δυναμικό «παρών» στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στηρίζοντας την αγαπημένη μας ομάδα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο πέταλο των οργανωμένων φιλάθλων μας. Μια εικόνα που προκαλεί περηφάνια, με χιλιάδες φωνές, αστείρευτο πάθος και αγάπη που δεν λογαριάζει ούτε βροχή ούτε δυσκολίες.

Ο κόσμος του ΗΡΑΚΛΗ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως αποτελεί την καρδιά και τη μεγαλύτερη δύναμη αυτού του συλλόγου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!“.