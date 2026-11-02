Σπόρτινγκ: Νέος προπονητής για Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη
Ευκαιρία για τους δύο Έλληνες διεθνείς να αποδείξουν την αξία τους στον νέο τους προπονητή και να κερδίσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής
Υπό τις οδηγίες νέου προπονητή φαίνεται πως θα αγωνίζονται ο Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης, καθώς ο Ρούι Μπόρζες βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημα της Σπόρτινγκ στη σεζόν.
Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι η πρόσληψη του Πάουλο Φονσέκα από τους διοικούντες την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο προπονητής της Λιόν θα μεταβεί στην Πορτογαλία, προκειμένου να ρυθμισθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να αναλάβει την ομάδα του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, αντικαθιστώντας τον Ρούϊ Μπόρζες.
Η διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου θέλει τον Φονσέκα διαθέσιμο από μεθαύριο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του Champions League.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Μπόρζες, ενώ την θέση του Φονσέκα στον πάγκο της Λιόν, αναμένεται να πάρει ο Κάρλος Βινσενς, μέχρι πρότινος προπονητής της Μπράγκα.