Σπόρτινγκ: Νέος προπονητής για Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη

Υπό τις οδηγίες νέου προπονητή φαίνεται πως θα αγωνίζονται ο Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης, καθώς ο Ρούι Μπόρζες βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημα της Σπόρτινγκ στη σεζόν.

Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι η πρόσληψη του Πάουλο Φονσέκα από τους διοικούντες την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο προπονητής της Λιόν θα μεταβεί στην Πορτογαλία, προκειμένου να ρυθμισθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να αναλάβει την ομάδα του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, αντικαθιστώντας τον Ρούϊ Μπόρζες.

Η διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου θέλει τον Φονσέκα διαθέσιμο από μεθαύριο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του Champions League.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Μπόρζες, ενώ την θέση του Φονσέκα στον πάγκο της Λιόν, αναμένεται να πάρει ο Κάρλος Βινσενς, μέχρι πρότινος προπονητής της Μπράγκα.