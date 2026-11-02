Άρσεναλ: Έσταξε μέλι ο Αρτέτα για τον Τζόλη: «Είναι απίστευτος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο»

Ο Αρτέτα εκθείασε την ενέργεια και τη διάθεση του Τζόλη να αγωνιστεί κατευθείαν μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε περίπου ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης 

Άρσεναλ: Έσταξε μέλι ο Αρτέτα για τον Τζόλη: «Είναι απίστευτος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο»
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Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλη τονίζοντας την πολύ γεμάτη εμφάνιση του στον πολύ απαιτητικό αγώνα απέναντι στη Λίβερπουλ αλλά και την μεγάλη διάθεση του διεθνούς εξτρέμ.

Η επιστροφή του Χρήστου Τζόλη μετά τον τραυματισμό του συνδυάστηκε με ένα πολύ σπουδαίο «διπλό» της Άρσεναλ επί της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, με το οποίοι οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας στην Premier League, εκμεταλλευόμενη και την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Μπράιτον.

Ο Αρτέτα δεν κρατιόταν, καθώς έπειτα από σχεδόν ένα μήνα αποχής λόγω τραυματισμού που αποκόμισε στην αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία, έριξε τον Τζόλη κατευθείαν στη βασική 11αδα και αγωνίστηκε 84 λεπτά όταν και αντικαταστάθηκε.

Στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης ο Αρτέτα εκθείασε τον Τζόλη, τονίζοντας πως η εικόνα του στις προπονήσεις ήταν αυτή που τον έπεισε να τον χρησιμοποιήσει κατευθείαν και δίχως δισταγμό αμέσως μετά τον τραυματισμό του.

«Ήταν και πάλι η ενέργεια που έδειξε στις προπονήσεις. Όταν τον ρώτησα πόσο σίγουρος ήταν, είχαμε επίσης ένα ζήτημα με τον Εζε και ήταν πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι βρέθηκε σήμερα στην αποστολή. Θέλω να δώσω τα εύσημα σε ολόκληρο το ιατρικό επιτελείο και την ομάδα φυσικής κατάστασης, γιατί αυτό που κάνουν με αυτούς τους παίκτες είναι απίστευτο. Κάθε τρεις ημέρες καταφέρνουν να διατηρούν τους πάντες σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε αρχικά ο Ισπανός προπονητής.

«Αυτές είναι μερικές φορές οι λεπτομέρειες που καθορίζουν αν θα κερδίσεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το αν δηλαδή έχεις έναν παίκτη διαθέσιμο ή όχι. Αξίζουν πραγματικά τα εύσημα. Όσο για τον Χρήστο, είναι απίστευτος. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήθελε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Πήραμε κάποια ρίσκα και σε εκείνο το σημείο αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό», κατέληξε ο Αρτέτα.

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