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ΟΦΗ: Χωρίς τον Πούγγουρα απέναντι στον Λεβαδειακό

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League.

ΟΦΗ: Χωρίς τον Πούγγουρα απέναντι στον Λεβαδειακό
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Ο Αχιλλέας Πούγγουρας αντίκρισε την τέταρτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Παναιτωλικό και θα απουσιάσει από ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της ομάδας.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής με τον Λεβαδειακό, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο, για να εκτίσει την ποινή του ο Ελληνας αμυντικός.

Στα θετικά για τον ΟΦΗ βρίσκεται η επιστροφή του Χρήστου Σιέλη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Κόντη, δίνοντας μία επιπλέον λύση στην αμυντική γραμμή.

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