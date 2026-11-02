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Παίκτης κατέρρευσε μετά από «εγκληματικό» μαρκάρισμα αντιπάλου - Νοσηλεύεται στην εντατική (vid)

Πανικός επικράτησε στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρρα, μετά την σοκαριστική σύγκρουση που είχε ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ με τον Χεσούς Οβόνο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να καταρρεύσει. 

Παίκτης κατέρρευσε μετά από «εγκληματικό» μαρκάρισμα αντιπάλου - Νοσηλεύεται στην εντατική (vid)
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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας μεταξύ της Τενερίφης με την Ανδόρρα, έπειτα από την σύγκρουση που είχαν οι Χεσούς Ντε Μιγκέλ με τον Χεσούς Οβόνο σε μία διεκδίκηση της μπάλας.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Τενερίφης δέχθηκε «εγκληματικό» μαρκάρισμα από τον πορτιέρο των φιλοξενούμενων, ο οποίος με εναέριο χτύπημα τον βρήκε με το γόνατό του στο στήθος. Άμεσα, ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ έχασε τις αισθήσεις του και έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, αφού φέρεται να υπέστη ανακοπή.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, στο «Ελιοδόρο Ροντρίγκεθ Λόπεθ» επικράτησε πανικός, με τον διαιτητή να αποβάλει τον Χεσούς Οβόνο και στην συνέχεια να σφυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης, πριν ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

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