Καλαμάτα - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στη Νίκαια
Καλαμάτα και Ηρακλής κοντράρονται στις 19:30 στη Νίκαια, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 9η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να κάνουν γνωστές τις αρχικές τους επιλογές.
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Καλαμάτας και του Ηρακλή για το μεταξύ τους παιχνίδι στη Νίκαια (19:30), με το οποίο ολοκληρώνεται η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε για το αρχικό σχήμα της «Μαύρης Θύελλας» τους Γκέλιο, Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Καρεάσο, Σίγκουρντσον, Χάμζα, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι.
Στην αντίπερα όχθη, ο Βάλτερ Ματσάρι παρατάσσει τον «Γηραιό» με τους Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνια, Σόρια, Νανού, Τσάκλα, Σουρλή, Κράιντς, Σίλβα, Μπάρσενας και Μάρκες.