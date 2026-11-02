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Καλαμάτα - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στη Νίκαια

Καλαμάτα και Ηρακλής κοντράρονται στις 19:30 στη Νίκαια, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 9η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να κάνουν γνωστές τις αρχικές τους επιλογές.

Καλαμάτα - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στη Νίκαια
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Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Καλαμάτας και του Ηρακλή για το μεταξύ τους παιχνίδι στη Νίκαια (19:30), με το οποίο ολοκληρώνεται η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε για το αρχικό σχήμα της «Μαύρης Θύελλας» τους Γκέλιο, Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Καρεάσο, Σίγκουρντσον, Χάμζα, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι.

Στην αντίπερα όχθη, ο Βάλτερ Ματσάρι παρατάσσει τον «Γηραιό» με τους Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνια, Σόρια, Νανού, Τσάκλα, Σουρλή, Κράιντς, Σίλβα, Μπάρσενας και Μάρκες.

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