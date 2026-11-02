Ατρόμητος - Βόλος 3-0: Έκαναν σεφτέ στα τρίποντα οι Περιστεριώτες - «Βυθίζονται» οι Θεσσαλοί

Την πρώτη του φετινή νίκη στη Super League πανηγύρισε ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε με 3-0 του Βόλου στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο σε μια κρίσιμη βαθμολογικά αναμέτρηση και έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί τους.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ βρήκε τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Σερζίνιο, Περέα και Τσαντήλα να χρίζονται σκόρερ και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή την επικράτηση, ο Ατρόμητος έφτασε τους πέντε βαθμούς και πήρε βαθμολογική ανάσα, αφήνοντας πίσω του την τελευταία θέση. Αντίθετα, ο Βόλος παραμένει χωρίς βαθμό στη συγκομιδή του και βρίσκεται στην ουρά της κατάταξης, έχοντας επιπλέον να διαχειριστεί την αφαίρεση τριών βαθμών από την υπόθεση του Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Η ροή του αγώνα

Ο Βόλος μπήκε πιο απειλητικά στην αναμέτρηση και μόλις στο 1ο λεπτό έφτασε κοντά στο γκολ, με τον Μπόυρνιτς να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Ο Ατρόμητος, ωστόσο, ήταν εκείνος που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 27’. Ο Τσούμπερ πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Περέα, ο οποίος γύρισε την μπάλα από τα δεξιά της περιοχής, με τον Σερζίνιο να εκτελεί ιδανικά και να βάζει μπροστά τους Περιστεριώτες με 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 33’ άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όμως ο Χουτεσιώτης πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό σουτ του Καμπελά, παραχωρώντας κόρνερ.

Η μεγαλύτερη στιγμή του Βόλου ήρθε στο 41ο λεπτό. Ο Ουρτάδο εκτέλεσε απευθείας φάουλ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια χτύπησε στην πλάτη του Χουτεσιώτη, χωρίς να περάσει τη γραμμή, με τους γηπεδούχους να χάνουν μια μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και έβαλε ακόμη πιο γερές βάσεις για τη νίκη. Στο 50ό λεπτό ο Βόλος έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς ο Μπούρνιτς αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Οι Περιστεριώτες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν άμεσα την αποβολή και στο 51’ απείλησαν με μακρινό σουτ του Καραμάνη, το οποίο μπλόκαρε ο Σιαμπάνης. Στο 59’ ο Ατρόμητος έφτασε ξανά κοντά στο γκολ, με τον Τσούμπερ να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και να γυρίζει την μπάλα, αλλά τον Περέα να μην καταφέρνει να νικήσει τον τερματοφύλακα του Βόλου από κοντινή απόσταση.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε καρπούς στο 67’. Ο Περέα συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Μουτουσαμί, ο οποίος πέρασε υπέροχα την μπάλα πάνω από την αντίπαλη άμυνα, δίνοντας την ευκαιρία στον Κολομβιανό να τελειώσει ιδανικά τη φάση και να γράψει το 2-0.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για τον Βόλο στο 80ό λεπτό, όταν και ο Φουρτάδο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με εννέα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Το κερασάκι στην... τούρτα μπήκε στο 90'. Ο Τσούμπερ έσκαψε την μπάλα, ο Πνευμονίδης γύρισε την μπάλα και ο Τσαντίλας πλάσαρε σε κενή εστία για το 3-0.

Ατρόμητος - Βόλος 3-0

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου).

Κίτρινες: 37' Μπούρνιτς, 45' Ουρτάδο, 62' Μουντές, 73' Κάργας, 89' Γρόσδης.

Κόκκινες: 50' Μπούρνιτς, 80' Φουρτάδο.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Μουντές (65' Λύρατζης), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Οφόρι (65' Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Περέα (81' Τσαντίλας), Σερζίνιο (74' Τσιλούλης).

Βόλος (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα (71' Κάτσικας), Λεκές, Νεγιού (71' Γρόσδης), Μπούρνιτς, Κόμπα, Τζόκα (56' Φουρτάδο), Καμπελά (56' Γκονζάλες), Ουρτάδο (66' Χαραλαμπόγλου).