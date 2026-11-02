Ο Ανδρέας Τετέι τιμήθηκε για την αλληλεγγύη που έδειξε στον Μάριο, ο οποίος έδωσε τη δική του μάχη, ενώ του είχε αφιερώσει και το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Τη βράβευση του Ανδρέα Τετέι για την ανθρώπινη πλευρά που έδειξε μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους πραγματοποίησε ο ΠΣΑΠΠ, αναγνωρίζοντας τη στήριξη και τη βοήθεια που προσέφερε σε έναν νεαρό φίλαθλο, ο οποίος είχε ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού απέδειξε έμπρακτα πως βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονται τη συμπαράστασή του, ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα του νεαρού Μάριου.

Μάλιστα, ο Τετέι στάθηκε στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, ενώ θέλησε να του αφιερώσει και το γκολ που σημείωσε με τη φανέλα του «τριφυλλιού» απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, σχηματίζοντας με τα χέρια του το γράμμα «Μ».

Με αφορμή τη βράβευσή του, ο Ανδρέας Τετέι αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Μάριο, αποκαλύπτοντας πώς αποφάσισε να βρεθεί κοντά του, ενώ υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο βραβείο αξίζει στον νεαρό φίλαθλο.

Όσα ανέφερε ο Ανδρέας Τετέι: «Μου είπαν πως θα τον βοηθούσε πολύ αν με έβλεπε. Δέχτηκα απ' ευθείας να πάω σπίτι του για έκπληξη. Ο Μάριος είναι πραγματικός μαχητής. Δεν έχει καμία σχέση το πως είναι σήμερα με το πως ήταν τότε. Έχει πάρει και μερικά κιλά. Θέλω να του αφιερώσω το βραβείο, αυτός το αξίζει!».