· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κάρικ: «Δεν αμφισβητώ την αφοσίωση των παικτών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Παρά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, ο Άγγλος εμφανίστηκε πεπεισμένος πως το κλίμα στα αποδυτήρια παραμένει θετικό

Κάρικ: «Δεν αμφισβητώ την αφοσίωση των παικτών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»
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Σε μια περίοδο κατά την οποία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά απεγνωσμένα αγωνιστική ανάκαμψη, ο Μάικλ Κάρικ κλήθηκε να τοποθετηθεί για την κατάσταση στην ομάδα, αλλά και για το δικό του μέλλον στον σύλλογο, ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Άγγλος τεχνικός δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη θέση του, ωστόσο θέλησε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους και να εστιάσει στην εικόνα που παρουσιάζει το εσωτερικό της ομάδας. Παρά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, εμφανίστηκε πεπεισμένος πως το κλίμα στα αποδυτήρια παραμένει θετικό, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πίστη του στους ποδοσφαιριστές δεν έχει κλονιστεί.

Ο Κάρικ στάθηκε ιδιαίτερα στην ενότητα του γκρουπ, τονίζοντας πως δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει τη διάθεση και την αφοσίωση των παικτών προς τη Γιουνάιτεντ και μεταξύ τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάικλ Κάρικ

«Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει τη νοοτροπία μου. Το αποδυτήριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η αντίληψη είναι ένα αστείο πράγμα, μπορείς να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται με διαφορετικούς τρόπους. Την αφοσίωση των παικτών προς τον σύλλογο και μεταξύ τους δεν την αμφισβητώ καθόλου».

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